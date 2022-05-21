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السبت، 21-05-2022 07:38 ص

إعصار في غرب ألمانيا يصيب عشرات الأشخاص بجروح

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الوكيل الإخباري - أصيب نحو أربعين شخصًا، "جروح عشرة منهم بالغة"، في مدينة بادربورن في غرب ألمانيا، بسبب إعصار ضربها، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال رجال الإطفاء في المدينة على تويتر، إنّ "ثمانية وثلاثين مصابًا، إصابات بعضهم خطِرة، نُقلوا إلى المستشفى". وقالت الشرطة من جهتها، إنّ هناك شخصًا واحدًا حالته حرجة.

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وخلّف الإعصار أيضا أضرارا مادّية جسيمة في هذه المدينة الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا، التي تتعرض لعاصفة تعبر ألمانيا حاليا، بعد ارتفاع غير مألوف في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.


في راينانيا-بالاتينات المجاورة، قضى رجل يبلغ 38 عامًا بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبوًا غمرته المياه بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما أعلنت الشرطة.


ورجح متحدث باسم أجهزة الاطفاء أن تكون مدينة ليبستاد التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومترا من بادربورن قد تعرضت بدورها لإعصار من دون تسجيل وقوع جرحى حتى الآن.


وأحدثت العاصفة خسائر كبيرة في هذه المنطقة في غرب ألمانيا، حيث تحدّثت قوّات الأمن عن انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار.


كذلك، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيّارات. وسُجّل اضطراب كبير في حركة القطارات ودعت الشرطة السكّان إلى ملازمة منازلهم.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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