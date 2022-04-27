الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الكهرباء العراقي إلى طهران لمناقشة ديون بغداد

780 ألف زائر للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم

ضبط مركبة تسير بسرعة أكثر من 200 كلم

نقيب المقاولين: 42% من مصروفات القطاع تذهب للخزينة

وفيات الأربعاء 27-4-2022

الصحة العالمية: خفض عدد الاختبارات أصاب العالم بالعمى حيال انتشار فيروس كورونا

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا

روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا

ألفابيت تكشف عن أرباح أقل من التوقعات للربع الأول

الأربعاء، 27-04-2022 08:56 ص

في هذه الحالة.. روسيا ستوقف حربها بأوكرانيا

اوكرانيا


الوكيل الإخباري - يعتقد الحلفاء الغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقف الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الثالث، في حال تعرضت قواته للهزيمة فقط.

وكتبت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية تحليلا في أعقاب الاجتماع الأمني ضم 40 دولة في ألمانيا، لتعزيز قدرات كييف العسكرية في مواجهة الحرب الروسية، أشارت فيه إلى أن الحلفاء وصلوا إلى هذه القناعة.

اضافة اعلان


وتقول الشبكة إن الحلفاء الغربيين خلصوا إلى أنه يمكن لبوتن وقف الحرب في أوكرانيا في حال منيت قواته بهزيمة فحسب، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بالدعم الغربي، حتى لو كان ذلك ينطوي على المخاطرة بحرب أوسع في أوروبا.


وخلال الاجتماع، الذي يسعى عمليا لتشكيل تحالف داعم لأوكرانيا، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا من أجل تحقيق هذا الأمر".


وضمت الدول المشاركة العديد من الدول الأوروبية ودولا أخرى من خارج القارة العجوز، مثل كينيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، مع أن هذا الأمر يعرضها لخطر المواجهة مع موسكو.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ررر

روسيا.. انفجارات واندلاع حريق بمخزن ذخيرة

دد

4 ضحايا و3 إصابات بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على محيط دمشق

ز

تونس تسجن أفراد طاقم سفينة التي غرقت

بايدن4

بايدن يصدر أول عفو رئاسي عن محكومين خلال ولايته

w

طيران الاحتلال يقصف محيط دمشق

w

سكان لبنان يشعرون بهزة أرضية في قبرص

أخبار متعلقة
14093569681629284669

أوكرانيا تحذر: ارتفاع أسعار الحبوب عالميا سيستمر

ج

انخفاض في عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية بداية هذا العام

ان

انفجارات تهز مدينة أوديسا في أوكرانيا - فيديو

الجيش-الروسي-يبدأ-انسحابه-من-المناطق-الحدودية-الأوكرانية-1619166314219_large

روسيا تعلن تقدماً عسكرياً في أوكرانيا

ى

زيلينسكي: تم إنقاذ 3000 شخص من مدينة ماريوبول

اوك

الحكومات الغربية تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا