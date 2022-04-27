في هذه الحالة.. روسيا ستوقف حربها بأوكرانيا

الوكيل الإخباري - يعتقد الحلفاء الغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقف الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الثالث، في حال تعرضت قواته للهزيمة فقط.



وكتبت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية تحليلا في أعقاب الاجتماع الأمني ضم 40 دولة في ألمانيا، لتعزيز قدرات كييف العسكرية في مواجهة الحرب الروسية، أشارت فيه إلى أن الحلفاء وصلوا إلى هذه القناعة.

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وتقول الشبكة إن الحلفاء الغربيين خلصوا إلى أنه يمكن لبوتن وقف الحرب في أوكرانيا في حال منيت قواته بهزيمة فحسب، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بالدعم الغربي، حتى لو كان ذلك ينطوي على المخاطرة بحرب أوسع في أوروبا.



وخلال الاجتماع، الذي يسعى عمليا لتشكيل تحالف داعم لأوكرانيا، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا من أجل تحقيق هذا الأمر".



وضمت الدول المشاركة العديد من الدول الأوروبية ودولا أخرى من خارج القارة العجوز، مثل كينيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، مع أن هذا الأمر يعرضها لخطر المواجهة مع موسكو.

سكاي نيوز