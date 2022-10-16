إغلاق وحظر تجول في دولة إفريقية لهذا السبب

الوكيل الاخباري - فرض الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني السبت إغلاقا في منطقتين تعدان بؤرتين لتفشي فيروس إيبولا وأمر بحظر التجول الليلي وإغلاق الفضاءات العامة فيهما.

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وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و58 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب حمى نزفية مميتة في كثير من الأحيان، منذ الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 20 سبتمبر.



وتُعرف السلالة المنتشرة الآن في أوغندا باسم فيروس إيبولا السوداني ولا يوجد لقاح لها حاليا.



وتقول السلطات إن تفشي السلالة الحالية يتركز في مقاطعتي موبيندي وكاساندا (وسط) ولم يصل العاصمة كمبالا التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة رغم ثبوت إصابة اثنين منهم.



وأعلن موسيفيني في خطاب متلفز السبت فرض إغلاق فوري في موبيندي وكاساندا وحظر التجول فيهما من الغسق حتى الفجر، لمدة 21 يوما.



وقال موسيفيني "أعلن ما يلي: صار التنقل من وإلى منطقتي موبيندي وكاساندا محظورا".



وأضاف "إذا كنت في منطقتي موبيندي وكساندا، فابق هناك لمدة 21 يوما".

سكاي نيوز