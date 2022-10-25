إندونيسيا: مقتل 14 شخصا بحريق سفينة ركاب

الوكيل الاخباري - لقي 14 شخصا مصرعهم إثر حريق شب في سفينة ركاب تقل 240 شخصا قبالة السواحل الجنوبية لإندونيسيا.

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ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، قولها "إن النيران اشتعلت في السفينة التي انطلقت من كوبانغ بمقاطعة نوسا تنغارا الشرقية متجهة إلى كالاباهي".



وأوضح مسؤول الإنقاذ بوتو سودايانا، أن عمال الإنقاذ والسفن القريبة انتشلوا 226 ناجيا، فيما يجري التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.



يشار إلى أنه في عام 2018، غرقت عبارة مكتظة كان على متنها نحو 200 شخص في بحيرة عميقة بمقاطعة سومطرة الشمالية، ما أسفر عن مقتل 167 شخصا.



بترا

