الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : جاهزون وننتظر اقرار الموازنة للبدء بالتوظيف

وزير الصحة للوكيل : نراقب تطورات السلالة الجديدة لكورونا والوضع الوبائي في تحسن

الكسبي: طرح عطاء إعادة تأهيل طريق السلط-العارضة العام المقبل

توضيح من وزير التربية حول الامتحانات المدرسية

رئيسُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعرضُ حصادات إنجاز 2020    

الصحة تقرر صرف مكافآت للأطباء المتدربين

غدا الذكرى السنوية لرصد فيروس كورونا

لبنان: 13 وفاة و 2878 اصابة جديدة بكورونا

صحة الزرقاء تتسلم 3 ثلاجات لحفظ لقاح كورونا

تعميم حكومي على الفنادق والمطاعم

الخميس، 31-12-2020 12:16 ص

اتفاق تاريخي لانهاء الازمة السياسية في ليبيا

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الوكيل الاخباري - اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي امس الأربعاء، على تشكيل لجنة استشارية، تكون مهمتها حل الخلافات والوصول إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المبرمجة نهاية العام القادم، وذلك في وقت يأمل فيه الليبيون أن تصل المفاوضات السياسية بين الأطراف إلى حل يرضي الجميع.


وفي فان اللجنة الاستشارية الجديدة ستتكون من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي، وستساعد في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإزالة العقبات للحفاظ على العملية السياسية.

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المصدر - العربية 


 




 

 


 

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