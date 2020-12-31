اتفاق تاريخي لانهاء الازمة السياسية في ليبيا

الوكيل الاخباري - اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي امس الأربعاء، على تشكيل لجنة استشارية، تكون مهمتها حل الخلافات والوصول إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المبرمجة نهاية العام القادم، وذلك في وقت يأمل فيه الليبيون أن تصل المفاوضات السياسية بين الأطراف إلى حل يرضي الجميع.





وفي فان اللجنة الاستشارية الجديدة ستتكون من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي، وستساعد في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإزالة العقبات للحفاظ على العملية السياسية.

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المصدر - العربية



