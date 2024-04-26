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الجمعة، 26-04-2024 02:47 م

بريطانيا: إجراء اختبار لأول دواء يعالج عدة أنواع من السرطان

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الوكيل الإخباري- باشرَ باحثون بريطانيون باختبار أول دواء من نوعه لعلاج عدة أنواع من السرطان.

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وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، اليوم الجمعة، أنَّ الباحثين باشروا اختبار الدواء من نوع (mRNA) على مرضى بريطانيين، والقادر على إيقاف سرطان الجلد والمثانة والرئة والكلى.

 

وأضافت الشبكة، أنَّ الدواء الذي يحقن في الدم، يمكن أن يحفز الجهاز المناعي لمحاربة نوع معين من السرطان لدى المريض، موضحةً، أن التجارب في مرحلتها الثانية، حيث أن الجرعة تقلل بشكل كبير من خطر عودة المرض لدى مصابي سرطان الجلد. ووفق الشبكة، تمَّ إطلاق التجارب النهائية بقيادة مؤسسة مستشفيات جامعة "كوليدج لندن" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (أن أتش أس).




 




 

 


 

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