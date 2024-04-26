السير: وفاة 7 واصابة 32 آخرين أمس الخميس بحوادث مختلفة

الوكيل الاخباري - توفي 7 أشخاص وأصيب 32 آخرين الخميس جراء حوادث سير في مختلف مناطق المملكة، وفقا لإدارة السير.

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وقالت إدارة السير، الجمعة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنّها سجلت 521 حادثا مروريا الخميس، حيث إنّ كل الحوادث كانت نتيجة لمخالفات خطرة استهتر مرتكبوها، فتسببوا بحوادث قاتلة.



وأضافت أن كوادر إدارة السير ضبطت سائقا غير مرخص بالقيادة قانونا، وبعضها من مكرري المخالفات الخطيرة، "قطع الإشارة الضوئية، وتجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة".



وأكّدت حرصها على منع كل هذه المخالفات والتصدي لها، في حين أن عدم الالتزام بقواعد السير، سيبقى يؤرق مضاجعنا ويُفقدنا الأحباب والأصحاب

