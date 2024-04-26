بلينكن حدد 3 كتائب إسرائيلية ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- قالت شبكة "إيه بي سي" إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حدد في رسالة لمجلس النواب 3 كتائب للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

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وكان موقع أكسيوس أورد مؤخرا أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا على خلفية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، إضافة إلى نيتسح يهودا.



وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون في حكومته بالتصدي للعقوبات الأميركية المحتملة.