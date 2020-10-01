الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 01-10-2020 04:02 ص

اجماع روسي فرنسي على وقف القتال في ناغورنو كاراباخ فوراً

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الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، إلى وقف "تامّ" للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ، المتنازع عليه بين أذربيجان وارمينيا، مؤكّدين استعدادهما لتكثيف الجهود الدبلوماسية للمساهمة في حل النزاع، كما أعلن الكرملين، الذي كشف أيضا أن بوتين رفض تدخل ماكرون في شؤون روسيا البيضاء (بيلاروسيا).

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وقالت الرئاسة الروسية في بيان إنّ "بوتين ماكرون دعَوا طرفي النزاع في إقليم إلى وقف تامّ لإطلاق النار، وحالما يصبح ذلك ممكناً، تخفيف التوتّرات وإظهار أكبر قدر من ضبط النفس".

وأضافت أنّ الرئيسين ناقشا "معايير ملموسة لتعاون مستقبلي، لا سيّما في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

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