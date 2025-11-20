غوتيريش يعتبر زيارة نتنياهو إلى سوريا "مقلقة"

12:40 ص

الوكيل الإخباري- عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن قلقه إثر الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو علني لقواته المنتشرة في سوريا داخل منطقة عازلة مخصّصة لفصل قوات البلدين. اضافة اعلان





ونقل المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن "هذه الزيارة التي جرت علنا وبصورة صريحة تُعد مقلقة على أقل تقدير. ندعو إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".



