ماسك يتوقع نهاية عصر النقود.. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الاقتصاد؟

الوكيل الإخباري- توقع إيلون ماسك، رئيس الشركة الأمريكية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI، أنه مع التطور الدائم للذكاء الاصطناعي، قد تتخلى البشرية مع مرور الوقت عن تداول العملات النقدية.



وقال ماسك خلال مشاركته مع رئيس شركة إنفيديا جينسن هوانغ في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي: "أفترض أنه بالنظر على المدى الطويل، وبناء على تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات باستمرار، وهو ما يبدو محتملا جدا، فإن النقود في مرحلة ما في المستقبل ستفقد أهميتها. ستظل هناك قيود على الطاقة، كما في حالة الكهرباء والكتلة، حيث أن العناصر الأساسية للفيزياء ستظل مقيدة، لكني أعتقد أنه في مرحلة ما ستصبح العملة غير ذات صلة".



وتختص شركة "xAI" بتطوير منصة الذكاء الاصطناعي "غروك" التي تم إطلاقها في نوفمبر 2023. وفي مارس 2024، أتاحت الشركة المصدر النموذج المفتوح لـ"غروك" (Grok 1).

اضافة اعلان