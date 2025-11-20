ماسك يتوقع نهاية عصر النقود.. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الاقتصاد؟

وقال ماسك خلال مشاركته مع رئيس شركة إنفيديا جينسن هوانغ في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي: "أفترض أنه بالنظر على المدى الطويل، وبناء على تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات باستمرار، وهو ما يبدو محتملا جدا، فإن النقود في مرحلة ما في المستقبل ستفقد أهميتها. ستظل هناك قيود على الطاقة، كما في حالة الكهرباء والكتلة، حيث أن العناصر الأساسية للفيزياء ستظل مقيدة، لكني أعتقد أنه في مرحلة ما ستصبح العملة غير ذات صلة".
وتختص شركة "xAI" بتطوير منصة الذكاء الاصطناعي "غروك" التي تم إطلاقها في نوفمبر 2023. وفي مارس 2024، أتاحت الشركة المصدر النموذج المفتوح لـ"غروك" (Grok 1).
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين