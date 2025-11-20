الجمعة 2025-11-21 03:56 م
 

إعلام أوكراني: سيتم تسليم المتهم بتفجير السيل الشمالي إلى ألمانيا خلال 10 أيام

ل
أرشيفية
 
الخميس، 20-11-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية بأن المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي"، سيجري تسليمه إلى ألمانيا خلال 10 أيام.

وأوضحت القناة نقلا عن المحامي، نيكولا كانستريني، أن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت حكما بتسليم المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، ومن المتوقع تسليمه إلى ألمانيا خلال عشرة أيام.

ورفضت المحكمة العليا الإيطالية دفاع الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي"، في طعنه على قرار تسليمه إلى ألمانيا بناء على طلب النيابة العامة.

اضافة اعلان


في أواخر أكتوبر، قضت محكمة في بولونيا الإيطالية بتسليم كوزنيتسوف إلى ألمانيا بناء على طلب مكتب المدعي العام المحلي، وتنفيذا لأمر قضائي أوروبي باعتقاله.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة