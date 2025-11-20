إعلام أوكراني: سيتم تسليم المتهم بتفجير السيل الشمالي إلى ألمانيا خلال 10 أيام

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية بأن المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي"، سيجري تسليمه إلى ألمانيا خلال 10 أيام.



وأوضحت القناة نقلا عن المحامي، نيكولا كانستريني، أن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت حكما بتسليم المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، ومن المتوقع تسليمه إلى ألمانيا خلال عشرة أيام.



ورفضت المحكمة العليا الإيطالية دفاع الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، المتهم بالهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي"، في طعنه على قرار تسليمه إلى ألمانيا بناء على طلب النيابة العامة.

في أواخر أكتوبر، قضت محكمة في بولونيا الإيطالية بتسليم كوزنيتسوف إلى ألمانيا بناء على طلب مكتب المدعي العام المحلي، وتنفيذا لأمر قضائي أوروبي باعتقاله.