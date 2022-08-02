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الثلاثاء، 02-08-2022 04:52 م

احتجاجات في تايوان على زيارة بيلوسي المحتملة

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الوكيل الاخباري- شهدت تايوان اليوم الثلاثاء مسيرات وفعاليات احتجاجية نظمها ناشطون موالون للصين ضد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي يتوقع أن تصل إلى الجزيرة مساء اليوم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الصين واحدة" و"الولايات المتحدة ارفعي يديك عن تايوان"، كما هتف المحتجون بأن "الصين ليست عدوا لتايوان".

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وذكرت وسائل إعلام تايوانية أنه من المتوقع أن تصل بيلوسي عند الساعة الـ10:20 مساء، بالتوقيت المحلي، إلى تايوان، عبر طائرة عسكرية خاصة في مطار سونغشان.

وأضافت أن الطائرة التي تقل الوفد الأمريكي بقيادة بيلوسي، يبدو أنها تلتف على بحر الصين الجنوبي، حيث كثفت الصين نشاطها العسكري تحسبا لزيارتها التي حذرت بكين مرارا من أن عواقب وخيمة ستترتب عليها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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