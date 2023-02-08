اختطاف طائرة إندونيسية واحتجاز الطيار و5 ركاب كرهائن

الوكيل الإخباري - أقدم مسلحون في مقاطعة بابوا الغربية الاندونيسية على اختطاف طائرة تابعة لخطوط "سوسي إير"، واحتجزوا قائد الطائرة النيوزيلندي وخمسة ركاب كرهائن.



وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز: "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية". بحسب وكالة "تاس" الروسية.

اضافة اعلان



وأضاف هيبكنز: "لم يعطونا بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل".



وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.

البيان