الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تستجيب لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 130 ألف دينار لمراكز التدريب المهني

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 08-02-2023 09:14 ص

اختطاف طائرة إندونيسية واحتجاز الطيار و5 ركاب كرهائن

image (30)


الوكيل الإخباري - أقدم مسلحون في مقاطعة بابوا الغربية الاندونيسية على اختطاف طائرة تابعة لخطوط "سوسي إير"، واحتجزوا قائد الطائرة النيوزيلندي وخمسة ركاب كرهائن.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز: "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية". بحسب وكالة "تاس" الروسية.

اضافة اعلان


وأضاف هيبكنز: "لم يعطونا بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل".


وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e362ea423604398e3cd051

الصين تطالب واشنطن بفتح الباب إلى سوريا المحاصرة

63e34c044c59b75c806d1830

علماء الزلازل الروس يتوقعون استمرار الهزات الأرضية في تركيا

image (32)

هليكوبتر وطائرة أخرى تكافحان حريقاً اندلع مجدداً في ميناء اسكندرون التركي

18a39e6a-elaosboa18309-770x513-1

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل ولاية هطاي التركية

63e3523342360420a35b9f45

الكشف عن حجم اقتصاد الظل في السعودية

image (31)

نيوزيلندا تضبط 3 أطنان كوكايين عائمة على سطح مياه المحيط الهادئ

أخبار متعلقة
image - 2023-01-21T100819.708

بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين

image - 2023-01-12T105616.348

10 قتلى على الأقل في معارك بين فصيلين متمردين في كولومبيا

image - 2023-01-10T102818.086

إغلاق مطار خاباروفسك الروسي بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط

image - 2023-01-10T102431.895

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شرق إندونيسيا

image - 2023-01-09T105311.325

تسريح سريع للمرضى في إنجلترا لتخفيف الضغط على المستشفيات

63bbb50e4c59b72be15fde62

أول قرار من المحكمة العليا البرازيلية على خلفية أحداث الشغب