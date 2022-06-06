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الإثنين، 06-06-2022 10:17 ص

ارتفاع حصيلة حريق بنغلاديش إلى 49 قتيلا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة حريق جنوب شرق بنغلادش إلى 49 قتيلا، وأكثر من 300 مصاب، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية، فيما يكافح عناصر الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مسؤولون إن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة.


وتوفي العديد من الجرحى لدى وصولهم المستشفى، في حين تم انتشال باقي الجثث من موقع الحريق، ومن بين القتلى تسعة من عناصر الإطفاء على الأقل.


واندلع الحريق في مستودع يقع في منطقة تشيتاغونغ على بعد 216 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دكا، منتصف ليل السبت بعد انفجارات في حاوية كانت مليئة بمواد كيماوية.


ووقعت سلسلة من الانفجارات بعد الانفجار الأول مع استمرار انتشار النيران.

 

بترا

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