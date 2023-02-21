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الثلاثاء، 21-02-2023 04:11 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الجديد بتركيا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة قتلى أحدث الزلازل التي هزت منطقة الحدود التركية السورية، الاثنين، بعد أسبوعين من زلزال أودى بحياة أكثر من 47 ألفا ودمر مئات الآلاف من المنازل، بحسب السلطات ووسائل إعلام محلية الثلاثاء. 

وقالت  إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 294 بينهم 18 في حالة حرجة، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة، الاثنين، بينما أفادت وسائل إعلام موالية لحكومة النظام السوري بأن امرأة وفتاة توفيتا نتيجة الذعر جراء الزلزال الذي ضرب محافظتي حماة وطرطوس.

وكان مركز الزلزال الجديد، الذي وقع الاثنين وبلغت قوته 6.4 درجة، قريبا من مدينة أنطاكية بجنوب تركيا وشعر به البعض في سوريا ولبنان والأردن ومصر، وتلاه زلزال آخر بقوة 5.8 درجة وعشرات الهزات الارتدادية.

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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد قتلى زلزال السادس من فبراير بلغ 41156 ومن المتوقع أن يرتفع، في حين انهارت أو تهدمت 385 ألف شقة سكنية.
وفي سوريا، سقط معظم القتلى في الشمال الغربي، حيث قالت الأمم المتحدة إن 4525 لقوا حتفهم. وتسيطر على المنطقة جماعات المعارضة المسلحة التي في حالة حرب مع القوات الموالية للنظام السوري، مما عقد جهود المساعدة. 


 




 

 


 

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