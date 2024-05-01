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الأربعاء، 01-05-2024 11:50 ص

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

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الوكيل الإخباري- لقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرون اليوم الأربعاء، جراء انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

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وأفاد تلفزيون الصين بأن الحادث وقع على الطريق السريع المؤدي من مقاطعة قوانغدونغ إلى ولاية فوجيان.

 

وأضاف، "تم العثور على 18 سيارة تحت الأنقاض، مشيرًا إلى نقل 30 شخصًا آخرين إلى المستشفيات القريبة، وما يزال رجال الإنقاذ والإطفاء في مكان الحادث."



 

بترا


 




 

 


 

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