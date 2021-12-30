الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 11:18 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 24 شخصًا في البرازيل

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الوكيل الإخباري-ارتفعت حصيلة القتلى في البرازيل إلى 24 شخصًا، سقطوا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والمستمرة منذ الأسبوع الماضي، في ولاية باهيا شمال شرقي البلاد.

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وقالت وكالة الحماية المدنية المحلية في بيان، الأربعاء إن عدد قتلى الفيضانات المستمرة في الولاية المذكورة، ارتفع من 21 إلى 24 شخصًا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 434.


وأضاف البيان أن الفيضانات غمرت 37 مدينة في ولاية باهيا، بينما تضرر أكثر من 630 ألف شخص .


وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 37 ألفًا و324 شخصًا فقدوا منازلهم، وأنه تم إجلاء نحو 54 ألف آخرين.


كما أعلنت أن عدد المدن التي أعلنت حالة الطوارئ في باهيا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، تراجع من 134 إلى 132 مدينة، بحسب البيان نفسه.


وفي 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت الحكومة البرازيلية مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات، وفرض حالة الطوارئ في قرابة 50 مدينة بولايتي باهيا وميناس جيرايس.


وكانت العواصف القوية في الأيام الأخيرة ناجمة عن مرور إعصار شبه استوائي تشكل فوق المحيط الأطلسي، ما أسفر عن انقطاع المياه عن عشرات المدن وانهيار منازل وجسور.


وأظهر التلفزيون المحليفي البرازيل شوارع بعض المدن وقد غطتها المياه والطين بالكامل.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أن الحكومة ستقدم مساعدة مالية للذين فقدوا منازلهم.

 

الأناضول

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