ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 وفاة

الوكيل الإخباري- أكد نصير ناصر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم الخميس أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بعدما ضرب زلزال وسط البلاد.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.



وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. ونقلت وكالة "رويترز" عن سهيل أنور، نائب المفوض بمدينة هارناي أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

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المصدر: روسيا اليوم