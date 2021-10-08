ارتفاع عدد المصابين في زلزال اليابان إلى 52 شخصا

الوكيل الاخباري- قالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بوزارة الشؤون الإدارية والاتصالات اليابانية، إن عدد المصابين في الزلزال الذي ضرب طوكيو مساء أمس الخميس، ارتفع إلى 52 شخصا، بينهم عدة أشخاص أصيبوا بشكل خطير، بحسب ما نقلت وكالة كيودو.

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وأشارت الوكالة إلى أن أكبر عدد من الإصابات وقع في محافظتي سايتاما وتشيبا المجاورتين .



ومساء الخميس ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات العاصمة اليابانية طوكيو، وأوقف بشكل مؤقت مترو الأنفاق وحركة المرور، وتسبب في بعض الحرائق وانقطاعات في أنابيب المياه .

المصدر: بترا