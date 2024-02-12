الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس تعلن قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال بخان يونس

تصريح جديد من الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و340 ونحو 70 ألف مصاب

العمل: بلاغ رئيس الوزراء بإنهاء دوام اليوم الساعة الثانية ظهرا يشمل القطاع الخاص

لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات

استطلاع: 86% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن هرم ولا يصلح أن يكون رئيسا لولاية جديدة

بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الساعة الثانية ظهرا

الأمن: خطة مرورية ترافق الاحتفال بالمنتخب الوطني

تعرف على القيمة السوقية للتعمري بعد كآس آسيا

الإثنين، 12-02-2024 12:05 م

استطلاع: 86% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن هرم ولا يصلح أن يكون رئيسا لولاية جديدة

65c9c59a4c59b7611f635ffe


الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة ABC News وIpsos أن 86% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يخدم في منصبه لولاية ثانية.

وبايدن (81 عاما) هو أكبر رئيس يترشح لمنصب الرئاسة، ويبلغ خصمه المحتمل من الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاما.

اضافة اعلان


وأظهر الاستطلاع أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن كلا من بايدن وترامب كبيران في السن.


وتم إجراء الاستطلاع في اليومين التاليين لإصدار المحقق الخاص روبرت هور تقريره حول تعامل بايدن مع الوثائق السرية، والذي وصف فيه الرئيس بأنه "رجل مسن حسن النية وذاكرة ضعيفة". 


وأشارت استطلاعات الرأي الوطنية المتعددة في الأشهر الأخيرة إلى أن الناخبين يعتبرون عمر بايدن عاملا رئيسيا في قدرته على الخدمة.


ووجد استطلاع أجرته شبكة ABC News و"واشنطن بوست" أن 74% من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يخدم فترة ولاية أخرى كرئيس، وقال 49% الشيء نفسه عن ترامب.


وعندما يتعلق الأمر بمشاكل ترامب القانونية، فإن غالبية الأمريكيين، 66%، يعتقدون أن الرئيس السابق لا ينبغي أن يكون محصنا من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات التي اتخذها عندما كان رئيسا.


ويجادل الفريق القانوني لترامب بأن ترامب يجب أن يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضيته الفيدرالية المرفوعة في 6 يناير، والتي اختلفت معها محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، وأحالت الأمر إلى المحكمة العليا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1048984238_170_0_2901_2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531

نجاة مسؤول في حزب الله من محاولة اغتيال إسرائيلية

65c9de904c59b77a974e3cef

جنرال بولندي يحذر أوكرانيا من عواقب إقالة زالوجني

65c9df824c59b77a974e3cf4

لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات

unnamed

سوريا : القبض على 12 شخصا يتاجرون بالطحين المدعوم في حلب

bf58b348c39c32b19bea56d95db62342bdd18508

الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية بالبحر الأحمر وحققنا إصابة مباشرة

65c9c3b94c59b7611f635ffb

نورغالييف يكشف سبب إصرار الغرب على تدمير أوكرانيا

أخبار متعلقة
529221

بايدن وشولتس يبحثان جهود منع التصعيد في الشرق الأوسط

ج

بايدن: الحوثيون يشكلون تهديدا على الملاحة بالبحر الأحمر

11

المكسيك تطالب بايدن برفع العقوبات عن كوبا وفنزويلا

1706765881712

الرئيس الأميركي يعين بوديستا مبعوثا للمناخ

بايدن 3

بايدن يبحث خيارات وموعد الرد على استهداف قوات أميركية

IranFlagPicture5

ايران : المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي بالمنطقة