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السبت، 03-10-2020 11:41 م

استكمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرين

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الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، إكمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرين، في إطار الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من وباء كورونا.

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وحسب وكالة "واس" السعودية، فإن الاستعدادات طبقت أعلى التدبير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أنه تم تجنيد ما لا يقل عن ألف موظف لمتابعة نسك العمرة في المسجد الحرام.


وفي وقت سابق، كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالسعودية، صدور أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق برنامج "اعتمرنا" بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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