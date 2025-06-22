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خبير عسكري: ايران تستطيع الوصول لـ "ديمونا" والخطط العسكرية تغيرت

مفاعل ديمونا جنوب إسرائيل
مفاعل ديمونا جنوب إسرائيل
 
الأحد، 22-06-2025 10:06 ص
الوكيل الإخباري- أكد الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي أن الولايات المتحدة لم تكن يومًا على الحياد في الصراع الإسرائيلي الإيراني، وأن الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية تمثل دخولًا رسميًا في الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل المصالح والسفن الأميركية في المنطقة، دون أن يشمل قواعدها في الدول العربية، بحسب التقدير الإيراني.اضافة اعلان


وأشار الدبوبي في تحليل عبر "برنامج الوكيل" عبر راديو هلا إلى احتمالية أن تستخدم إيران ورقة مضيق هرمز وإغلاقه للإضرار بالمصالح الأمريكية ، إضافة لاستهداف السفن الأمريكية رداً على استهداف منشآتها النووية .

وقال الدبوبي، إن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية دخلت مرحلة متقدمة وخطيرة، مؤكدًا أن إيران بدأت باستخدام صواريخ دقيقة ومتطورة تحمل رؤوسًا انشطارية قادرة على إصابة أهداف متعددة، في تحول نوعي على مستوى التسليح والأداء الميداني.

وأشار إلى أن مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، الذي تم إنشاؤه عام 1963 تحت غطاء "مصنع نسيج"، قادر نظريًا على تحمل ضربات صاروخية مباشرة، لكنه ليس خارج دائرة الاستهداف، لافتًا إلى أن "إيران تملك القدرة التقنية والعسكرية لضربه، حتى وإن كان التأثير محصورًا بالأبنية المحيطة".

وأوضح أن الصواريخ الإيرانية الجديدة من طراز "خيبر 1" و"فتاح"، تمتاز بسرعات عالية وقدرة على حمل ما يصل إلى 26 رأسًا انشطاريًا، الأمر الذي يُصعّب على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي اعتراضها.

كما لفت إلى أن عنصر المفاجأة بات جزءًا من العقيدة العسكرية الإيرانية، إذ توقفت طهران عن الإعلان المسبق عن توقيت ضرباتها، ما يُربك حسابات الرصد والرد لدى إسرائيل.
 
gnews

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