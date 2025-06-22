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دول أوروبية تدعو إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الأحد، 22-06-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن بالغ قلقه إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

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ودعت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إلى خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.


وقالت في منشور على (إكس)، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون تطورات الأوضاع خلال اجتماع مرتقب يعقد يوم غد الاثنين.


بدوره، دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إلى تجنب مزيد من التصعيد وتغليب الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن استمرار التصعيد يعيق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل طويل الأمد يضمن عدم تكرار الأزمات مستقبلا.


وأكد بريفو في منشور على موقع (إكس) دعم بلاده الكامل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الإطار وأهمية دورها في تعزيز الأمن النووي والرقابة الدولية.


وووفقا لـ(فرانس برس)، دعا زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران في بيان مشترك "إلى الانخراط في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي. ونحن على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع جميع الأطراف".

 
gnews

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