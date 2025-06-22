هيئة الطاقة: تكثيف الرقابة في البحر الميت وغور الصافي لرصد أي خطر إشعاعي

11:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735164 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، أن نسب الإشعاع في المملكة ضمن المعدلات الطبيعية، ولا تشكل أي تهديد على السلامة العامة، رغم التوترات الإقليمية والتقارير المتعلقة بالمخاطر النووية. اضافة اعلان





وأوضح السعايدة أن الهيئة تمتلك 20 محطة رصد إشعاعي ثابتة موزعة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب محطتين متنقلتين، تُستخدمان للتدخل السريع في حالات الرصد والتأكد من مستويات الإشعاع في مواقع محددة.



وأشار إلى أنه تم تكثيف وتعزيز الرقابة على منطقة البحر الميت وغور الصافي، كونها الأقرب جغرافيًا إلى مفاعل ديمونا النووي في الأراضي المحتلة، وذلك لضمان سرعة اكتشاف أي تلوث إشعاعي محتمل.



وبيّن أن هذه المحطات تُشكّل نظام إنذار مبكر، يتيح اتخاذ إجراءات وقائية في حال رُصِدت أي مؤشرات تلوث، مؤكدًا أن الهيئة تتابع التطورات لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتُصدر تحديثاتها الفنية باستمرار للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.