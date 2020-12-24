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الخميس، 24-12-2020 01:40 م

لإصابة الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض

اكتمال اختبارات أحدث صاروخ روسي مضاد للطائرات

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أكملت روسيا بنجاح اختبارات أحدث صاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "ستريلا – 9 إم 333"، قادر على إصابة صواريخ كروز وطائرات درون وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض وطائرات مروحية.

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وقالت الشركة الدفاعية الروسية بهذا الشأن: "الاختبارات الشاملة للصاروخ اكتملت بنجاح في ميدان دونغوز التجريبي بمنطقة أورينبورغ. وقد بدأ الإنتاج التسلسلي للصاروخ لصالح وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي".

وأفاد المجمع الصناعي الدفاعي، كلاشينكوف، بأن صاروخ ستيلا الجديد صُمم للاستخدام في منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا – 10 إم" المثبتة على هياكل مجنزرة.

 

ووفقا للشركة المطورة، جرى تصميم الصاروخ "ستريلا – 9 إم 333" لإصابة الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض في جميع أوقات العام، وفي ظروف استخدام التداخل البصري المنظم والمظلل والمعدل، إضافة إلى الطائرات الموجهة عن بعد وصواريخ كروز.


ويحتوي الصاروخ على ثلاثة أنظمة لتشغيل رأس الصاروخ الموجه، ويتميز عن الصواريخ الأخرى من هذه الفئة بأنظمة تباين الصور والأشعة تحت الحمراء والتداخل".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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