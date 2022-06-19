الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

الوكيل الإخباري- تقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد أوراق اعتماد وحيد مبارك سيار سفيرا مفوضا فوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا.



واستقبل الرئيس السوري سفير البحرين وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين متمنيا له النجاح في مهمته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

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وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي تسلم نسخة من أوراق اعتماد وحيد مبارك سيار سفيرا للبحرين في وقت سابق هذا الشهر.



وأشارت وكالة "سانا" إلى أن استقبال وتوديع سفير البحرين تم في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.



وكان المرسوم بتعيين وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لبلاده في سوريا، صدر في ديسمبر الماضي، ليعيده مجددا إلى دمشق التي غادرها عام 2008، بعدما مثل بلاده لديها منذ 2001.

روسيا اليوم