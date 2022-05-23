سوريا تؤكد خلوها من جدري القرود

الوكيل الاخباري- أكدت السلطات الصحية في سوريا، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل أي حالة لمرض جدري القرود حتى الآن، مؤكدة أن القطاع الصحي على جهوزية تامة لمواجهة المرض.

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وقال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية، زهير السهوي إن سوريا لم تسجل أي حالة لمرض جدري القرود ولم يبلغ المركز الوطني للوائح الصحية الدولية المعني بالإخطار حتى الآن عن أي جائحة أو وباء بأي توصيات من منظمة الصحة العالمية حتى من دول الجوار.



وأكد أن "القطاع الصحي بجهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات وللعاملين الصحيين وخاصة في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز الترصد الوبائي للكشف عن الحالات المصابة والإبلاغ عنها بالسرعة المطلوبة منعا لسرايتها محليا قدر الإمكان".



وأوضح أنه "لا توجد أدوية أو لقاحات معينة متاحة لمكافحة عدوى الجدري لكن يمكن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات واستخدام الأجسام المضادة المأخوذة من الدم المجمع للأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاح الجدري واستخدام لقاح الجدري "في اي جي" ويمكن تلقيح المصاب بعد 14 يوما من التعرض للمرض".

روسيا اليوم