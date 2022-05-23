الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ماليزيا توقف صادرات الدجاج

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي 4 %

إرادة ملكية بترفيع عدد من القضاة الشرعيين

ولي العهد يفتتح فرعاً لشركة دولية في العقبة

البحرية: حركة الملاحة في العقبة مستقرة ونتابع تقلبات الطقس

بعد العراق.. عاصفة غبارية تعلّق حركة الملاحة في الكويت

تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك

الأرصاد توضح حول تأثر الأردن بالعاصفة الرملية التي تضرب السعودية والعراق

تمرين وهمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

نقيب أصحاب المطاعم يُحذر من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر

الإثنين، 23-05-2022 02:30 م

سوريا تؤكد خلوها من جدري القرود

628b6ddf4236041ba51ef10e


الوكيل الاخباري- أكدت السلطات الصحية في سوريا، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل أي حالة لمرض جدري القرود حتى الآن، مؤكدة أن القطاع الصحي على جهوزية تامة لمواجهة المرض.

اضافة اعلان

 

وقال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية، زهير السهوي إن سوريا لم تسجل أي حالة لمرض جدري القرود ولم يبلغ المركز الوطني للوائح الصحية الدولية المعني بالإخطار حتى الآن عن أي جائحة أو وباء بأي توصيات من منظمة الصحة العالمية حتى من دول الجوار.

وأكد أن "القطاع الصحي بجهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات وللعاملين الصحيين وخاصة في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز الترصد الوبائي للكشف عن الحالات المصابة والإبلاغ عنها بالسرعة المطلوبة منعا لسرايتها محليا قدر الإمكان".

وأوضح أنه "لا توجد أدوية أو لقاحات معينة متاحة لمكافحة عدوى الجدري لكن يمكن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات واستخدام الأجسام المضادة المأخوذة من الدم المجمع للأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاح الجدري واستخدام لقاح الجدري "في اي جي" ويمكن تلقيح المصاب بعد 14 يوما من التعرض للمرض".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06-8

بعد العراق.. عاصفة غبارية تعلّق حركة الملاحة في الكويت

628b84a34c59b70e65733f77

عودة الحركة الجوية إلى مطار بغداد الدولي بعد انتهاء العاصفة الترابية

173-144900-burma-monkeys-animals_700x400

جدري القرود يصل إلى الدنمارك واسكتلندا

4ff7e321eb12fe1524bac18de9932711

دولة عربية ترفع أسعار الدخان

image-1-1-810x456

أوكرانيا.. السجن مدى الحياة لجندي روسي أدين بارتكاب جريمة حرب

628b69fd42360419eb00e54e

روسيا قد تنشئ طرقا من المواد البلاستيكية المستعملة

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_30797_26292690cdb-3d98-44e1-865a-59c2e1cb8795

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

مكة،-حرم-مكي (1)

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

image (1)

اشتباه اصابة بفيروس جدري القرود في دولة عربية

bd210e44-monkey

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

628b1fae4c59b72097044a94

الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

watermark_1653218958262_oHpHY

أول دولة تعلن تطبيق الحجر 21 يوما على المصابين بجدري القرود