الأمم المتحدة: أكثر من 1.2 مليون شخص غادروا أوكرانيا منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري-فرّ أكثر من 1.2 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء التدخل العسكري الروسي، وفق آخر إحصاء للأمم المتحدة أمس الجمعة.

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وقد أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مليونا و209 آلاف و976 لاجئا، وفق ما أورد موقعها الإلكتروني المخصص للمسألة عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، وارتفع العدد عن آخر إحصاء الخميس بـ171 ألف لاجئ.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يتكثّف تدفق اللاجئين، في حين يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على المدن الأوكرانية الكبرى.



ورحبت الأمم المتحدة أمس الجمعة "بالتقارير التي تفيد بأن الطرفين وافقا على تسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مناطق القتال". ولم يتم إخطار الأمم المتحدة رسميًا حتى صباح الأمس بهذا الاتفاق.



وتقدر الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب قد يبلغ 4 ملايين شخص.

ويقطن أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وهي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق البلاد.



وتحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجنب احتساب اللاجئين مرتين، أي عند خروجهم من البلد وبعد وصولهم إلى مكان آخر في أوروبا أو حتى خارجها.



الجزيرة

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