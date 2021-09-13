الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاسرى تكشف أساليب الاحتلال بتعذيب الأسرى الفارين من سجن جلبوع

نقابة أصحاب الشاحنات: دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال 48 ساعة

أردنيون يعارضون قرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

ولي العهد يترأس اجتماعا في رئاسة الوزراء

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

وزير الداخلية : ظاهرة التسول اصبحت تاخذ اشكالاً مختلفة

ترحيب أردني بقرار السماح للمعتمرين السفر برا إلى السعودية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مؤسسة الحسين للسرطان

الإثنين، 13-09-2021 03:53 م

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لمساعدة أفغانستان

613f452c42360406af41cf35 (1)


الوكيل الإخباري - قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر المانحين بجنيف، إن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، سيخصص 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان.

اضافة اعلان


وأضاف الأمين العام: "نعلن اليوم، أننا سنوجه 20 مليون دولار عبر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان".


وأشار غوتيريش إلى أن، الهدف من هذا المؤتمر المنعقد يوم الاثنين، هو جمع 606 ملايين دولار على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.


وشدد على ضرورة العمل في المجالات الأخرى، من أجل مساعدة أفغانستان. وأكد على ضرورة ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني، إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وبشكل خاص على - تسليم البضائع من البلدان الأخرى، ولأجل ذلك من المهم جدا استئناف عمل مطار كابول.


وقال: "يجب أن نكون قادرين على نقل الموظفين والمساعدات من وإلى البلاد"، مشيرا إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قد أنشأت طرقا جوية من إسلام آباد إلى قندهار ومزار الشريف وهرات.


ونوه بأن ذلك بدأ في أواخر أغسطس، لكن هذا لا يكفي. وأضاف غوتيريش، أنه يجب على المجتمع الدولي المساعدة في حماية حقوق الأفغان، وخاصة النساء والفتيات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bayruud

بالفيديو.. عملية اغتيال في وضح النهار في بيروت

613f36b24c59b765f82f95f0

تحذيرات من غرق دلتا مصر

613f29104c59b7769e252a2c

سوريا تزيد عدد الرحلات الجوية من وإلى الكويت

منظمةةة

الصحة العالمية تنقل أكبر شحنة منفردة من الإمدادات الطبية والإنسانية إلى إثيوبيا

ميشو

الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أول اجتماع لها برئاسة عون

613eedd54c59b7769e2529a0

كوريا الشمالية تنتقد بريطانيا بسبب وضع حقوق الأطفال

أخبار متعلقة
w

الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الرئيس أشرف غني طرفاً في أفغانستان

611c9ad7423604561d0a9596

إعلام أمريكي: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان

611c7eac4c59b74800289145

البيت الأبيض: إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان الثلاثاء

611beb1642360468ff7655c5

الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل

611bd9404236046a421f5d4c

قطر تبحث مع طالبان الانتقال السلمي للسلطة

2cd6632c-fa7c-415a-b215-d92ce5990fbd

العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابول - فيديو