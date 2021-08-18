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الأربعاء، 18-08-2021 08:38 ص

إعلام أمريكي: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكونغرس، أن ما يصل إلى 15 ألف أمريكي، ما زالوا عالقين في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد.

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ونقلت شبكة "nbcnews" عن اثنين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قولهما إن هذا الرقم حصلوا عليه خلال إحاطة من مسؤولين في الأمن القومي والدفاع.


وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت هذا الأمر للمرة الأولى، مشيرة إلى أن حوالي 10 آلاف إلى 15 ألف مواطن أمريكي ما زالوا عالقين في أفغانستان.


وصرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء، بأن "طالبان أبلغتنا بأنها مستعدة لتوفير ممر آمن للمدنيين إلى المطار، ونعتزم أن نلزمهم بهذا الالتزام".


 ونقلت الشبكة الأمريكية عن موظفي مجلس الشيوخ قولهم إنهم أبلغوا بأن الإدارة ليس لديها خطة لإجلاء المواطنين الأمريكيين خارج كابول بسبب نقاط التفتيش التابعة لطالبان.


وقالت الحكومة الأمريكية، الاثنين، إنها مستعدة لنقل أكثر من 20 ألف أفغاني مرشحين للحصول على تأشيرات المهاجرين الخاصة إلى القواعد الأمريكية.
وأعلن مسؤولون أمريكيون أنه بحلول ليلة الثلاثاء، تم إجلاء حوالي 1100 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين وعائلاتهم في 13 رحلة جوية.


وانهار الجيش والحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع.


وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد يوم الأحد ، تجمعت حشود من الناس في مطار كابل الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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