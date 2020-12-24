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الخميس، 24-12-2020 03:59 م

بعد جهد طويل

الأمم المتحدة تنشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

اي
رؤساء مصر وقبرص واليونان


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن الأمم المتحدة نشرت رسميا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم توقيعها في السادس من أغسطس الماضي بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة، تم نشرها على موقع الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة.

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وأشادت صحيفة يونانية، بنشر الاتفاقية موضحة أن نشرها بشكل سريع للغاية، هو نتيجة جهد طويل من قبل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، واتصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث التقى ديندياس مع غوتيريش ثلاث مرات خلال  الأشهر الأخيرة، مرتين في جنيف والمرة الثالثة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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