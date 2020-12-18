الأمم المتحدة تدعو إلى اغتنام فرصة التعافي من كورونا لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة

الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، إلى اغتنام فرصة التعافي من جائحة كورونا لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبلورة صورة جديدة لظاهرة التنقل البشري، وتمكين المهاجرين من تنشيط الاقتصادات في بلدانهم وفي الخارج، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وقدرة على الصمود.

اضافة اعلان



جاء حديث الأمين العام خلال رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "إعادة تصور الحراك البشري"، وفق ما أورد مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.



ودعا غوتيريش إلى إلقاء نظرة متأملة على مجريات سنة عانى فيها مئات الملايين من البشر، بسبب جائحة (كـوفيد-19)، من آلام فراق الأصدقاء والأسرة، وغياب الاستقرار في العمل، والاضطرار إلى التأقلم مع واقع جديد وغير مألوف.



وتحدث غوتيريش عن الدور عظيم الأهمية الذي نهض به المهاجرون في الخطوط الأمامية للتصدي لأزمة كورونا، بدءا برعاية المرضى والمسنين ووصولا إلى ضمان الإمداد بالأغذية أثناء إجراءات الإغلاق، مما يسلط الضوء على أهمية ما يقدمونه بشكل أعم من إسهامات في المجتمعات في شتى أنحاء العالم.



ويصادف الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين هذا العام الذكرى السبعين لتأسيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي رأت النور في 14 كانون الأول من عام 1950.

وتعمل المفوضية على حماية ومساعدة الفارين من الحروب والاضطهاد. وقد ساعدت عشرات الملايين من الأشخاص، منذ تأسيسها، ليجدوا الأمان ويعيدوا بناء حياتهم.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





