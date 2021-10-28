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الخميس، 28-10-2021 07:15 ص

الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم يبلغ 48 مليون شخص

نازحين


الوكيل الإخباري - أعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالنازحين، سيسيليا هيمينس داماري، أن عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة في العالم يبلغ 48 مليون شخص، مشيرة إلى أنه رقم قياسي جديد.

وقالت في خطاب ألقته في جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن عدد الناس المضطرين لمغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف، بلغ في العالم 48 مليون شخص، وهذا هو أكبر مؤشر تم تسجيله. وفي ظروف الطابع المعقد للنزاعات المسلحة والعنف الشامل يزداد صعوبة ضمان مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

وأضافت أن حالات الصراع والعنف في العالم يمكن أن تتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى نزوح السكان وكذلك بسبب الوباء ابتداء من عام 2020.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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