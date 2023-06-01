الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 08:37 ص

الإمارات.. خطة جديدة لإنشاء نخلة كبرى في دبي- صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي" الاصطناعية التي ظل تنفيذها معلقا منذ عام 2009، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.

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وقال الشيخ محمد بن راشد إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا في الجزيرة الجديدة.


وأضاف في تغريدة على "تويتر""دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا.. شواطئها تصل لـ110 كم.. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة.. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم".


وتابع قائلا: "أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033 وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم".

 




 

 


 

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