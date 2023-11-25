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السبت، 25-11-2023 09:52 ص

الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أكد كل من كندا والاتحاد الأوروبي يوم امس الجمعة دعمهما "الثابت" لأوكرانيا في محاربة روسيا وتعهدا مكافحة تغير المناخ قبل أيام فقط من قمة حول هذا الموضوع.

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وقال زعماء كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "سنبقى إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".

وتابعوا: "سنعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية" وضمان تلبية احتياجاتها الأمنية "على المدى الطويل". 

واغتنمت أوتاوا الفرصة لإعلان زيادة مساعداتها لكييف، حيث أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة سان جان على ساحل المحيط الأطلسي إلى أن "كندا ستتبرع بأكثر من 11 ألف بندقية هجومية وأكثر من تسعة ملايين خرطوشة".

وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل "المزيد في الأسابيع المقبلة" لدعم كييف. 

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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