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الخميس، 23-11-2023 08:43 ص

FBI: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا

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الوكيل الإخباري - أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن الانفجار على الجسر الحدودي الذي يربط بين نيويورك وكندا لم يكن عملا إرهابيا، وأنه لم يعثر على أي أثر للمتفجرات في مكان الحادث.اضافة اعلان


وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لم تسفر أعمال البحث في مكان الحادث عن العثور على أي متفجرات ولم تظهر أي صلة بين الحادث والإرهاب".

وأضاف البيان أن المكتب أنهى أعمال التحقيق ونقل القضية حول الحادث إلى الشرطة المحلية كحادث مروري.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كيتي هوكول، إن السلطات الأمريكية لا تملك أي أدلة على أن انفجار السيارة على الجسر أمس الأربعاء، كان عملا إرهابيا.

 




 

 


 

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