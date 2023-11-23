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الخميس، 23-11-2023 12:22 م

النمسا: لا يمكن تقديم أوكرانيا على البلقان في مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ أنه لا يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يعطوا الأفضلية لأوكرانيا على البوسنة والهرسك في قرار بدء مفاوضات عضوية الاتحاد.

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وقال في حديث لصحيفة "Financial Times": "لا ينبغي أن يعطي زعماء الاتحاد الأوروبي الأفضلية لأوكرانيا على بلدان غرب البلقان أثناء اتخاذ قرار حول بدء المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي الشهر القادم".


وأضاف أن نظر المفوضية الأوروبية إلى منطقة غرب البلقان "تحت عدسة مكبرة، وإلى أوكرانيا بنظارة وردية اللون" سيكون "كارثة جيواستراتيجية"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز أن تتحرك مجموعات من الدول في الطريق السريع في حين تتحرك مجموعات أخرى في طريق الخدمة".


وأشار في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز مواقع أوكرانية والبوسنة والهرسك في مدار الاتحاد الأوروبي لـ "مواجهة النفوذ الروسي".

 




 

 


 

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