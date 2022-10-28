الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود بحلول 2035

الوكيل الإخباري - توصل الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2035، بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

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واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مئة بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة، وفق شبكة يورنيوز الأوروبية اليوم الجمعة.



وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55 بالمئة بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5 بالمئة بحلول ذلك الوقت.



بترا