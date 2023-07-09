البرلمان العربي يؤكد أهمية التضامن العربي والإسلامي للتعامل مع التحديات المتشابكة

الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي أهمية التضامن العربي والإسلامي للتعامل مع التحديات المتشابكة التي تواجهها الدول العربية والإسلامية في الوقت الراهن.

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وأضاف رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس النواب في جمهورية أوزبكستان نور الدين جان إسماعيلوف، أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم ومحوري في تعزيز أسس ومرتكزات التعاون والتضامن بين العالمين العربي والإسلامي، وأن هذا ما يحرص عليه البرلمان العربي في تحركاته الخارجية.



جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، تلبيةً لدعوته لعقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين في أوزبكستان، وكذلك المشاركة كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها أوزبكستان في التاسع من تموز الحالي، والتي تأتي نتيجة للتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد أخيرا.



وأكد العسومي أن البرلمان العربي حريص على التنسيق المشترك مع مجلس النواب الأوزبكي في المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يدعم قضايا العالمين العربي والإسلامي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب في جمهورية أوزبكستان أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب بين الشعبين الأوزبكي والعربي، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هناك خطوات مستقبلية لتدشين تعاون مؤسسي بين البرلمان العربي ومجلس النواب في جمهورية أوزبكستان.



بترا