تايوان ترصد اقتراب طائرات وسفن حربية صينية من الجزيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة دفاع تايوان أن القوات المسلحة للجزيرة سجلت اليوم السبت اقتراب 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني من تايوان.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تويتر": "ابتداء من الساعة 08:00 (بتوقيت تايوان) من اليوم السبت رصدت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة للجيش الصيني (بما فيها مقاتلات من طراز "J-10" و"J-11")، وعبرت 8 منها (ما يسمى بـ) "الخط الوسطي" لمضيق تايوان".

اضافة اعلان



وأضاف البيان أن القوات التايوانية سجلت أيضا اقتراب 5 سفن تابعة للجيش الصيني قامت بدورية عسكرية مشتركة.



وازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس الماضي.

وأدانت السلطات الصينية التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، واصفة إياها بأنه دعم أمريكي للانفصالية التايوانية. وردا على هذه الزيارة أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

RT