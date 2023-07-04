رئيس الحكومة اللبنانية يطالب البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد

الوكيل الإخباري - طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبنان.

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وقال في افتتاح مؤتمر اقتصادي لبناني عربي في بيروت اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستمرة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، والسعي قدر الإمكان إلى تلبية المطالب المحقة وفق الصلاحيات الدستورية التي تلزمها بالاجتماع وتصريف الأعمال.



وأكد أن الحكومة هي المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي ما تزال تؤمن باستمرارية الدولة ومؤسساتها، وهي ليست المسؤولة عن الفراغ الرئاسي.



وأوضح أن انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت سينهي كل الإشكالات المفتعلة.



يشار إلى أن حكومة ميقاتي تتولى دستوريا تصريف الأعمال في مرحلة شغور منصب رئيس الجمهورية، وتصريف الأعمال.



بترا