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الإثنين، 24-01-2022 09:26 م

البرلمان العربي يؤكد ضرورة بلورة رؤية عمل في مجال التنمية المستدامة

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الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي ضرورة بلورة رؤية عمل في مجال التنمية المستدامة، بين البرلمان العربي ولجنة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة وذلك باتخاذ خطوات تنفيذية في مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس البرلمان العربي رئيس اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، الدكتور حسن المدحاني اليوم الاثنين، مع مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية، السفيرة ندى العجيزي، بحسب بيان للبرلمان العربي.

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