الجمعة 2025-11-21 03:57 م
 

الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها
روسيا
 
الجمعة، 21-11-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إنه تم اعتراض 33 طائرة مسيرة أوكرانية وتدميرها فوق خمس مناطق روسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود خلال الليل.

ووفقا للهيئة الروسية المعنية بمراقبة الطيران فقد اضطرت ثمانية مطارات روسية على الأقل لتعليق عملياتها خلال الليل.

 
 
