البرلمان العربي يدعو إلى تشديد الضوابط الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة

الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي إلى تشديد الرقابة الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة، حتى لا تقع في أيدي جماعات التهريب أو التنظيمات الإرهابية.



وأكد البرلمان خلال مشاركته في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الاسبانية مدريد، أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لمشكلة النقل غير المشروع للأسلحة، لاسيما في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وأزمات .

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