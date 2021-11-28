البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بدبي

الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي الدول العربية إلى الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة لتكون قوة مؤثرة في المجتمع الدولي.



جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم والقانون، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي وذلك بقاعة دبي للمؤتمرات بـ" إكسبو دبي 2020".

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