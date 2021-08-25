الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

فنجان قهوة يومياً يحمي هذا العضو من السرطان

البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان ويبدي قلقه إزاء مصير النساء فيها

المغرب يصدر بيانا حول قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

حلاق يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويلقيها في القمامة بمصر

امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك لأول مرة في التاريخ

البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب لتجنب التصعيد

جرعة كورونا المعززة ضرورة لأصحاب المناعة المتدنية

فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا ضد المتحور دلتا تنخفض إلى 66%

توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022

وزير أفغاني سابق يباشر العمل في توصيل طلبات البيتزا بألمانيا

الأربعاء، 25-08-2021 01:16 ص

البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب لتجنب التصعيد

1-1437546


الوكيل الإخباري - تابع البرلمان العربي بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

 

وطالب البرلمان العربي كلا من الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدا أن كلا من المغرب والجزائر قوتان رئيسيتان ومؤثران في المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.
كما أكد البرلمان العربي على ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.




من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ودعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.


وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.


وقال العمامرة إن قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين، مشيرا إلى أن البعثات القنصلية ستواصل عملها كالمعتاد.


وتم الإعلان على هذه قطع العلاقات، خلال مؤتمر صحفي عقده لعمامرة، متهما المملكة المجاورة بارتكاب أعمال وصفها بغير "الودية والعدائية" ضد الجزائر.


وصرح لعمامرة خلال مؤتمر صحفي "لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61257cb05ca40

البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان ويبدي قلقه إزاء مصير النساء فيها

1-1398188

المغرب يصدر بيانا حول قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

8fWZp6FxFCSWDKmF4H0BQ01UY8DECWzcJG8geHri

امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك لأول مرة في التاريخ

image (2)

وزير أفغاني سابق يباشر العمل في توصيل طلبات البيتزا بألمانيا

612542144236047bc94d6b7e

أول تعليق مغربي على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها

1-1459262

بايدن يحذر: القوات الأميركية بأفغانستان في مرمى الإرهاب

أخبار متعلقة
612542144236047bc94d6b7e

أول تعليق مغربي على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها

1-1459250

الثلوج تكسو ولاية جزائرية في عز الصيف .. نكتة أم حقيقة؟

w

الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

6125096b4c59b7758e54d61a (1)

المغرب .. مساعدة أكثر من 400 مهاجر في عرض البحر

611be2034c59b77d71240387

الجزائر.. اعترافات جديدة لمتورطين بحرق شاب لاتهامه بافتعال الحرائق

6118bdc24236044ded360621

الحكومة الجزائرية تقرر تعويض جميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات