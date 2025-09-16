الثلاثاء 2025-09-16 02:40 م
 

المفوضية الأوروبية: سنعتمد إجراءات في حق إسرائيل

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
 
الثلاثاء، 16-09-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   قالت المفوضية الأوروبية إنها ستعتمد إجراءات بحق إسرائيل، منها تعليق بعض الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة معها.اضافة اعلان


وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحًا يوم الأربعاء الماضي، العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، أمام البرلمان الأوروبي خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، والذي يشمل فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين "العنيفين" الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
 
 
