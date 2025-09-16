المفوضية الأوروبية: سنعتمد إجراءات في حق إسرائيل

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحًا يوم الأربعاء الماضي، العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، أمام البرلمان الأوروبي خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، والذي يشمل فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين "العنيفين" الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
