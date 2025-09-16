الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يغادر إلى قمة الدوحة
 
الثلاثاء، 16-09-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري-  أوضحت طهران، بشأن البيان الختامي لقمة الدوحة أمس، وما تضمنه من "الاعتراف بإسرائيل" في حل الدولتين، مؤكدة أن الانضمام إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم على أنه اعتراف بإسرائيل.اضافة اعلان


جاء في بيان الخارجية الإيرانية حول مسألة الاعتراف بإسرائيل في بيان الدوحة: "إن انضمام إيران إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم، لا صراحةً ولا ضِمناً، على أنه اعتراف بهذا الكيان بأي شكل من الأشكال".

وأضافت الخارجية الإيرانية، حول بيان القمة الطارئة للدول العربية والإسلامية: "فيما يتعلق بالحل الدائم للقضية الفلسطينية والمبادرات المطروحة بشأن تنفيذ حلّ الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي وردت في عدة بنود من البيان، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ما يسمى بـ'حلّ الدولتين' لن يحلّ القضية الفلسطينية".

واعتبرت الخارجية أن الحل الحقيقي والدائم يكمن في إنشاء دولة ديمقراطية واحدة، يتم تشكيلها عبر استفتاء عام، يشارك فيه جميع الفلسطينيين – سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها – وبما يضمن تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله.

"وفيما يخص مسألة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، تؤكد إيران مجدداً أن الانضمام إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم، لا صراحةً ولا ضِمناً، على أنه اعتراف بهذا الكيان بأي شكل من الأشكال"، حسب بيان الخارجية.

وعلى صعيد الوساطات ودور الولايات المتحدة، أكد بيان الخارجية الإيرانية أن إيران تُثَمِّن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتؤكد في الوقت نفسه أن السياسات والإجراءات الأميركية قد أدّت عملياً إلى استمرار ودعم اعتداءات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

 
 
