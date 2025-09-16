الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيقيم دعوى قضائية على صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار.اضافة اعلان


وكتب على منصته "تروث سوشال"، "سُمح لصحيفة نيويورك تايمز بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!"، مضيفا أنه سيتم النظر بالدعوى في فلوريدا.

وأضاف "اليوم، يشرفني أن أقيم دعوى قضائية على نيويورك تايمز بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار".

وفي منشوره، وصف الرئيس الصحيفة بأنها "واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطا في تاريخ بلادنا" واتهمها بأنها "الناطق الفعلي باسم الحزب الديموقراطي اليساري المتطرف" وبأنها دعمت كامالا هاريس خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.
 
 
